前幾年日本掀起一陣「珍奶熱潮」，珍珠奶茶店在日本各地如雨後春筍般開幕，甚至還出現了許多「魔改」珍珠料理，只不過最近珍奶有退燒的趨勢，沒想到日本鯛魚燒店竟改讓小籠包登場，推出新口味「小籠包鯛魚燒」，消息曝光後不少台灣人都感到超級崩潰，直呼：「快住手！」。

位於日本秋葉原的鯛魚燒店「セガのたい焼き（SEGA Taiyaki）」19日在推特公告，表示隨著入冬後天氣變冷，店家也決定推出限定發售的「鯛魚燒小籠包」，每個售價250日元（約新台幣70元）；從商品圖上可以看到，每個鯛魚燒內都會被放入2個小籠包，用料相當實在，不過口味卻是讓人難以想像。

有台灣網友得知消息後，將資訊分享到Dcard的美食版，文中指出，雖然他覺得珍珠系列的「魔改料理」最讓人生氣，但見到這種奇妙的混搭還是忍不住直呼：「小籠包跟鯛魚燒給我分開啦！不准隨便在一起」，文末他也請其他台灣網友討論，究竟大家能否接受這款創新料理。

不少人看見這詭異的搭配後都相當崩潰，紛紛留言吐槽：「真的是住手啦」、「我真的氣到很想哭，小籠包那麼神聖」、「我害怕極了」、「小心我把銅鑼燒放進蚵仔煎」、「這我真的不太能接受阿」、「感覺很怪，因為小籠包就是有餡料的東西了，怎麼又會被拿來當餡料」；不過也有一些網友認為相當新鮮，有機會的話願意買來嚐試看看。