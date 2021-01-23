台灣高鐵通車後縮短了交通往返的時間，南北一日生活圈的交通型態宣告成形，不過日前就有網友不解，高鐵座位兩側分別安裝了兩個球型握把，究竟有何用途？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（23日）在臉書社團《爆系知識家》PO出一張高鐵車廂照，畫面中可見，座椅兩側安裝了球型握把，讓他不禁好奇，即便是扶手，但靠窗的內側椅子也有，「這兩根到底是幹嘛用的？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我以為是掛東西的」、「鹿茸吧」、「橡皮筋套住兩邊，可以當彈弓」、「會不會是可以掛東西用的？還是只是單純方便移動調整椅子，當成施力點？」

對此就有不少內行人曝光正解，直言除了作為「扶手」之外，加上方便「座椅轉向」，才會在座位兩側都安裝球型握把，「站立者可使用的扶手，因為車輛南下北上時，座椅要跟著轉向，所以左右座位上都需要設置」、「走道乘客用的扶手，兩邊都有是因為高鐵車子會雙向行駛，椅子可以配合轉向」、「到達總站時，清潔人員打掃順便將椅子轉向，會將坐椅轉向朝火車頭方向」。