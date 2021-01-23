人類無聊的時候會產生厭煩的情緒，若長時間處在這種狀態，很可能就會導致心理疾病；而動物其實也和人類一樣，無聊、壓力和孤立都會造成牠們的心理創傷，進而出現反覆或自虐式的「刻板行為」。羅馬尼亞一隻棕熊被歸放到自然保護區中，雖然從囚禁牠20年的狹小籠子解脫，卻逃不出心裡的假想籠子，不斷待在同一個地方繞圈。

伊娜原本被關在動物園的籠子中，和姐妹一起共享同一個生活空間。(影片來源/Facebook/AMP Libearty - Bear Sanctuary)

根據外媒報導，羅馬尼亞一隻棕熊伊娜（Ina）原本被關在皮亞特拉-尼亞姆茨（Piatra Neamț）某間動物園的籠子裡，雖然裡面附有一個池塘、一個游泳池、一個巢穴和一個步行場地，但伊娜卻被迫和牠的姐妹安卡（Anca）共享這個狹小的生存空間，長達20年的時間。

在當地非政府組織投訴多年之後，政府終於放棄伊娜，並在2014年10月將送牠往自然保護區，雖然現在伊娜擁有了屬於自己的樹木、游泳池和只為牠建造的巢穴，但過去的陰影仍持續不斷地糾纏著牠。

野生動物保護協會「AMP Libearty - Bear Sanctuary」13日在臉書曝光了一段影片，可以看到伊娜待在同一個地方不斷繞著圈圈，因為一直持續著相同的動作和路徑，地面也留下了行走過的痕跡，貼文中痛心指出，伊娜如今仍被困在自己想像中的籠子裡，這是牠被囚禁20年後所留下的創傷，這種創傷有時候不能被根治，也永遠無法忘記。