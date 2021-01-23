早餐是一天活力的來源，日前就有網友抱怨，老婆前往早餐店點了一份半熟蛋，沒想到價格竟然漲了3倍，原因只因為是「客製化」，讓他無法接受。

原PO在臉書社團《爆怨公社》PO文透露，老婆日前到早餐店點了一份荷包蛋，並跟老闆強調要半熟，怎料老闆表示因為是客製化，所以一份荷包蛋的價格從原本的10元變成30元，足足貴了3倍，讓原PO無法接受，錯愕直呼「貴得有點誇張！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「標價沒寫，沒先告知，可以不付」、「15元我都嫌貴了」、「沒先說清楚的加價，我都一概不接受；有先說明的，願者上鉤」、「15元就超貴了…煎兩顆一斤就回本」、「就是店家不希望你點半熟蛋，堅持的話他也能做，30元謝謝」、「我們店不賣荷包蛋只賣蔥蛋的原因，就是點荷包蛋的要求有夠多很煩」。

不過也有人認為價格合理，「很合理啊，現在蛋貴，又要特別幫你處理半熟」、「客製是服務不是義務」、「原本就該比較貴，你要求人家客製化服務，多收你費用是合理的」。

一名早餐業者也指出，好吃的半熟蛋相當費工，「半熟蛋其實沒有比較省瓦斯，反而比較傷瓦斯，因為半熟蛋要好吃要邊邊是酥的，中間的蛋白要熟，但是蛋黃不能熟，而且蛋黃要溫熱不能是冷的，所以我聽到半熟蛋都是轉大火在煎，才能達到這種效果」。