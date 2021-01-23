高中升大學，選系或是選校一直是許多家長和學生在選填志願時的糾結，不過日前就有一位網友透露，耳聞有位媽媽竟然威脅自己的孩子不准去南部念書，否則就斷絕金援，讓他相當詫異，不解為何這位媽媽的立場如此堅決，貼文一出隨即掀起熱議，更有過來人揭露背後關鍵主因。

原PO在PTT「八卦板」PO文透露，碰巧聽到高中生在聊天，對方表示，媽媽不讓她去南部念書，原PO聽到這番言論相當震驚，加上過去也曾聽朋友透露，家中長輩威脅若去南部念書就學費、生活費自理，讓他不禁納悶「如果是美國那個大小，跨州就讀是真的很遠，但是台灣那麼小，沒必要限制吧？為何害怕小孩去外縣市讀書？缺乏安全感？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「老一輩的刻板印象，南部學校沒有北部好」、「我親戚南部人，他爸媽也說不准北上念書」、「我覺得是媽媽想把兒女留在身邊，跟南北部沒太大關係」、「覺得南部都騎機車很危險吧」；也有人吐槽「過度保護」、「控制慾太強」、「愛情緒勒索的父母一堆」。

不過也有過來人點出「資源」是主要關鍵，「唸書幹嘛去南部，北部資源那麼多，傻了才去南部」、「資源在北部，去南部是不是搞錯了什麼」、「南部除了成大，有哪些是沒北部相近學校可以念的？」、「認同啊！生活習慣差異太大，還不如留在資源最多的台北」。