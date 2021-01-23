在路上如果遇見有狗不斷對自己吠叫，甚至還緊追著車子不放，你會有什麼反應呢？菲律賓一名男子去年平安夜騎著電動自行車時，突然碰見路邊一隻黑狗不斷朝著他吠叫，還緊追在車子後方，男子好奇跟上黑狗的腳步，沒想到竟在一處草地裡發現僅用毛巾包裹著的棄嬰！

綜合外媒報導，36歲的瑞維拉（Junrell Fuentes Revilla）去年平安夜騎車經過位於宿霧的小鎮馬蘭加貢（Barangay Magcagong）時，突然有一隻黑狗不斷朝著他狂吠，還緊跟在車子的後方，這一連串詭異的行為吸引了瑞維拉的注意，於是他停下來查看，下秒黑狗就像是在引導他一樣，帶領著瑞維拉往某個方向走。

瑞維拉好奇地跟上黑狗的腳步，沒想到竟在垃圾場附近的草地上發現一個只用毛巾包裹住的棄嬰，驚人的是，嬰兒的臍帶和胎盤都還在身上，讓瑞維拉嚇得立刻打電話報警，並將嬰兒送往附近的醫院救治；目前這名嬰兒被交由社福機構照顧，並且調查人員也正積極地調查他的親生父母。

事後，當地的流浪狗組織「Hope for Strays」也積極尋找這隻「狗英雄」的蹤跡，才得知原來牠並不是流浪狗，牠18個月大，名叫Blackie，飼主是當地人奧林蓋（Kuya Lyndon Olingay），和其他9隻狗狗生活在一起；由於Blackie英勇的善舉，該流浪狗組織特別頒發獎勵給奧林蓋，提供包含寵物食品、日用品和現金等物資。