這隻貓怎麼有點怪怪的！美國一名愛護動物的阿嬤，將家裡沒用的空屋開放給浪貓使用。一天她的孫子前來拜訪，卻發現其中一隻「灰嘴萌獸」長的特別不一樣，細看才發現牠根本不是貓咪，而是一隻負鼠。更荒謬的是，阿嬤竟然完全沒發現，讓他當場笑翻。

"She reassured me it was one of her cats." 由 The Dodo 發佈於 2021年1月21日 星期四

根據外媒《the dodo》報導，美國堪薩斯州一名男子艾瑞克（Eric Hertlein）的阿嬤是位善心人士，將家裡沒在使用的空屋打造成大型貓窩，讓浪貓有地方遮風避雨，也可以好好睡上一覺。除了每天都會準備豐富的糧食之外，裡面還擺放好幾個毛茸茸的睡床和地毯給貓咪們取暖。

日前艾瑞克來到阿嬤家拜訪，進到小屋查看時，突然發現角落有一隻肥嘟嘟的負鼠和其他貓咪躺在一起取暖，讓他超傻眼。阿嬤還熱情向他介紹，「角落那隻小貓咪叫做踢踢（Tete），牠已經待了一些時日了，所以我才會幫牠取名字」。

超純真的反應讓艾瑞克當場笑翻，只能又好氣又好笑的和阿嬤解說踢踢其實是一隻負鼠，艾瑞克表示，「阿嬤真的完全沒發現這是一隻假裝浪貓的負鼠，直到我提醒，貓咪的臉哪有這麼尖，尾巴哪有這麼細長，阿嬤才驚覺不對。」但最後仍笑笑的表示，踢踢沒有打擾她也沒有打擾到其他貓咪，所以可以繼續留在那裡。

艾瑞克事後也推測，這隻小負鼠可能是因為和家人分開，受不了飢餓和寒冷才會在出現在小屋內，神奇的是，屋內其他貓咪對牠也沒有敵意，才可以一起在小屋內相處。他也對自己阿嬤善心的舉動很自豪，認為這是可以激勵世人的力量。