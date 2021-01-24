韓國辣味美食遠近馳名，一名愛吃辣的英國作家日前透過網路購買了一包韓國知名的「死亡泡麵」，想挑戰自己耐辣程度。沒想到只吃了半碗就痛苦到宣布放棄，甚至還出現暫時失聰、手腳麻痺等恐怖後遺症，好在幾天後都恢復正常，他也因此向網友呼籲，千萬不要輕易嘗試。

《MyLondon News》14日報導，英國部落客巴拉（Reemul Balla）因為看到YouTube有網紅挑戰一次吃15包辣泡麵，激起自己的好勝心，決定網購同款泡麵嘗試。巴拉更進一步透露自己從小就很愛吃辣，冰箱裡總是堆滿各種生辣椒、辣椒粉、辣椒醬等等，所以一開始並沒有把這包泡麵放在眼裡。

當他吃下第一口泡麵時，一開始覺得味道不錯，沒想到強烈的後勁卻突然襲來，他回憶當時的感覺，「味道又濃又嗆，就像是熔岩滴進了我的胃，牙齒開始感到麻木，喉嚨也抽搐收縮。」勉強吃了半碗之後還是痛苦宣告放棄，之後身體更出現麻痺、發燙等症狀。

隔天他的左耳突然感到劇烈疼痛，接著又開始耳鳴，進而出現失聰的情況，且持續2天之久，過了幾天後症狀才慢慢消退，讓他忍不住直呼，「我終於知道我的極限在哪裡」。巴拉上網查詢後，發現許多人也有因為吃太辣出現這種類似過敏的狀況，因此急勸想挑戰的人，一定要想清楚再挑戰，泡麵的購買方式網路上都找的到，但後果自負。