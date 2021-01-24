舉辦喪禮，除了向死者告別還有向家屬表達慰問之意。有網友就注意到，許多國家的喪禮都是穿著西裝出席，好奇為什麼台灣的喪禮比較少穿，甚至服裝也不正式。對此，有網友就揭露關鍵原因。

一名網友在PTT八卦板以標題「為啥台灣喪禮很少在穿西裝的？」發文，表示他發現日本和韓國等亞洲國家的喪禮，幾乎人人都穿著黑色西裝，女生也會打扮正式。反觀台灣喪禮就比較少人穿，甚至服裝也沒有很正式，頂多只有規定不要穿鮮豔的顏色，讓他忍不住好奇想知道原因是什麼？

文章曝光後掀起熱議，有不少網友就紛紛點出關鍵原因是台灣觀念普遍認為喪禮穿的衣服會沾染晦氣，所以大多不會穿不方便清洗的西裝。且台灣喪禮儀式多，經常需要跪拜，有些已經有規定要穿孝服，所以現代人為了方便，大都會穿黑白灰等暗色和好活動的衣物，「喪禮穿的衣服有晦氣」、「穿完還不是快送洗，有晦氣」、「台灣要跪拜，行禮一大堆，穿西裝很難行動」、「台灣不是有孝服嗎…然後一堆跪拜」。

還有不少網友認為就只是各國的文化差異罷了，「你會問為啥洋人葬禮很少吹嗩吶嗎？」、「照你這樣。各種文化都可以消失了啊，只留主流就好」、「還沒被西方文化影響的混合種華南喪禮文化，印度教喪禮他們也是穿印度式長衣」、「你是不是被文化荼毒太深了」。