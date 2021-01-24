你有做夢醒來，還能在現實中找到夢中場景的經驗嗎？一名網友日前透露自己連續3晚都夢到同一個女孩，他好奇上網查詢夢中兩人相聚的地點，沒想到還真的找到，而且景象和他夢中所見相似度高達75%，讓他當場嚇壞。不少網友看了也都直呼不可思議，懷疑是原PO的前世經歷。

一名網友今（24）日在臉書社團發文，表示他這幾天連續3個晚上都夢到自己和同一個女孩獨處，由於現實生活中他和女生的互動和交集非常少，對於能這麼深深刻畫出一個女生的形象感到十分神奇。

他進一步透露，第一天晚上夢到兩人是公司同事，都是生產線作業員，主要生產70、80年代的大型手提音響，夢中兩人聊起80年代末的流行音樂，奇怪的是女孩卻是2000年代的打扮，而他則是在講2010年會流行什麼音樂，最後女孩手機鈴聲響起，漸漸拉回現實生活中的鬧鐘聲。

第2晚他則夢到和女孩在很高的高山上相遇，兩人一起站在懸崖邊看雲海，沒想到女孩突然對他說「我們走吧！」，就拉著他一起跳下懸崖，他則在墜落過程中被嚇醒，夢中抓著女孩的手變成抓著棉被。可怕的是，原PO被嚇醒後竟然還有約7、8秒的時間還能聽到那女孩的聲音。

而昨晚是他第3次夢到那女孩，夢裡2人在一個陰暗、風大、正要開始飄雨的田園產業道路中相遇，過程中女孩一直不停問他會不會冷，還拿出外套蓋在他身上，走一走還開始掉眼淚。最後道路的盡頭出現一個簡陋的台鐵招呼站，女孩回頭跟他道別後就走向車站，讓原PO在原地難過的流淚，這時抬頭看到車站上的站牌寫著「拔子林車站」，醒來發現淚水果真讓棉被濕了一大片。

醒來後原PO好奇上網查了「拔子林車站」，只找到台南有一個「拔林車站」，點進去看地圖街景時驚訝發現，從車站的招呼站到附近的產業道路，都和夢中所見極為相似，回到地圖又看到車站所屬的地名是「拔子林」三個字，讓他當場嚇瘋。

不少人看了也紛紛表示自己有類似經歷，「我也很常夢這種夢，也會特別去查，實在想不透為什麼」、「我有一個夢境約半年做一次，每次都一模一樣，大概維持30年左右」。有網友則認為是原PO前世的因緣，「前世記憶，想想夢裡有沒有聽到人名，或者工廠名稱，地點可以走一趟，也許一到那裡，就什麼都知道了。」、「前世姻緣，或許可以去宮廟問問」、「再造訪拔子林車站會不會就遇見那女孩了...」。原PO對此也坦言自己，「其實有股衝動想南下去走訪。」