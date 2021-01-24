這樣勇於挑戰的精神實在令人敬佩！大陸一隻鬥牛犬日前在街道上碰見了一隻體型比牠大將近10倍的水牛，沒想到牠竟然不害怕，反而勇敢上前攻擊，水牛見狀也只好用頭上的角防禦，雙方僵持不下，不過就在下秒，水牛一頂，鬥牛犬瞬間被推翻，霸氣全失的結局讓路人全都笑瘋了。

根據陸媒報導，本月22日在安徽合肥，一隻鬥牛犬在街頭遇見了一隻被拴在路邊的水牛，面對這個比牠的體型還要巨大的生物，鬥牛犬不但不害怕，反而還主動上前挑釁，不過水牛似乎沒有想要應戰的意思，只能低頭阻擋鬥牛犬的糾纏。

從影片裡可以看到，鬥牛犬不斷在水牛的身邊繞圈，想要採取「迂迴戰術」，但水牛一直呈現低著頭、用頭上的角防禦的狀態，讓鬥牛犬找不到可以進攻的縫隙，最終水牛無奈地用頭輕輕向前一頂，鬥牛犬瞬間就被頂飛、翻了一個跟斗，超糗的畫面都被路人給拍攝下來，一旁的大家看到這樣的結局後也忍不住哈哈大笑。

不過這隻鬥牛犬的毅力十分驚人，站起身後仍持續向水牛發動攻擊，旁邊的路人實在看不下去，只好拿出掃把阻擋，才終於結束這場鬧劇。

影片曝光後，網友們都被逗笑了，紛紛留言：「盡職盡責，誰讓自己叫鬥牛呢？」、「不鬥你一下，對不起我這個名字」、「初生鬥牛犬不怕牛」、「這才叫名副其實」、「不愧對自己的名字」；但也有人認為狗主人放任這隻鬥牛犬攻擊水牛的行為相當不應該，如果不小心激怒水牛了，很可能狗狗就會面臨生命危險。