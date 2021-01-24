原來不只人會有特殊僻好，竟然連雞也有！最近一張「廁所垃圾桶裡有活雞」的照片在網路上瘋傳，不少網友看到後都覺得相當驚嚇，也非常不解為何會出現這種狀況，然而貼文意外釣出知情人士留言，曝光這隻雞的特殊癖好，讓大家都笑翻了。

這隻雞似乎特別喜歡公廁的垃圾桶，就算被抱出去也會再跑回來孵蛋。(圖/擷取自Dcard)

這張照片原先在臉書社團「新·路上觀察學院」中被分享，引發網友爆笑，之後又有人把照片轉傳至Dcard，在畫面中可以看到，一隻雞就這樣坐臥在公廁的垃圾桶當中，行為看起來十分淡定。

PO主在文中透露，自己小時候曾在馬桶裡看見青蛙，從此就留下了極大的陰影，讓他每次在外面上廁所都很擔心會又青蛙出現，沒想到現在又多了一個恐怖因子，讓PO主崩潰直呼：「到底為什麼雞會出現在公廁裡？看到真的會嚇瘋欸」。

網友們看到照片都忍不住大笑出聲，紛紛留言：「拉雞桶（垃圾桶台語發音）」、「怕鳥類的上完廁所還沒穿上褲子要丟垃圾的時候發現會瘋掉吧！實在是太太太可怕了」、「如果我遇到一定嚇死」、「誰把晚餐丟到垃圾桶！」、「所以那顆雞蛋上除了雞屎還有人…」。

沒想到這篇貼文也釣出了知情人士，表示這隻雞是他就職的公司所飼養的，更曝光了雞的驚人特殊癖好，「之前每次都把牠抱出來，後來又發現牠又跑回去，牠好像喜歡有大便味的垃圾桶孵蛋，可能比較溫暖比較有感覺」、「這隻雞常陪我上廁所還一直看著我」。

還有同公司的員工也加碼爆料，「母雞真的超愛在垃圾桶孵蛋…還趕不走，然後就會被說是虐待動物」，並附上了這隻雞在垃圾桶產下的雞蛋的照片。