澳洲一名水電工手腕處長了一顆葡萄狀囊腫，但他苦等了2年的時間都沒有辦法動手術，但囊腫也已經嚴重影響到他的工作，身為家中經濟支柱的他無法忍受，竟然選擇自己在家裡「DIY」，用美工刀切除了那顆囊腫，雖然他聲稱傷口3個月就癒合，但專業醫生也警告大眾：「千萬別模仿！」。

根據《ABC News》報導，澳洲水電工史蒂芬（Stephen）的手腕處長了一顆葡萄狀的囊腫，因此被他的主治醫生建議到坎培拉（Canberra）的公立醫院登記、安排手術時間，沒想到史蒂芬等了2年，都遲遲沒有結果。

史蒂芬在採訪中透露，自己職業的關係必須一直動到手部，這顆囊腫也因此變得越來越酸痛，甚至嚴重影響到他的工作，身為家庭唯一的經濟支柱，他對於一直排不到手術時間感到厭煩，忍無可忍之下，他竟決定在家「DIY」，親手用美工刀把囊腫切除。

史蒂芬先將美工刀加熱消毒，隨後在囊腫上劃一刀，把裡面的東西都擠壓出來，接著替傷口消毒、擦藥後貼上OK繃，他也聲稱自己的傷口在「手術」結束3個月後就完全癒合了。

對此，澳大利亞醫學協會（AMA）主席迪奧（Anthony Di Dio）博士表示，他完全可以理解史蒂芬的感受，因為在坎培拉還有許多非緊急手術的患者在經歷漫長等待，但他絕對不建議大家效仿史蒂芬的行為，迪奧博士指出，史蒂芬用美工刀劃過的地方，附近有許多動脈與靜脈，如果不小心誤割，很可能因此喪命。