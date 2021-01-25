《立體的歷史一從國像看古代中國與域外文化一書是改寫增補自2012年5月21日〜29日應上海復旦大學文史研究院之邀，擔任「光華傑出人文講座」的四次演講。這四講是：

(1)「國像與歴史研究」之孫悟空篇

(2)想像中的「胡人」一―從左社孔子說起

(3)希臘大力士流浪列中國？

(4)他山之石一一古希臘陶片流放制與羅馬帝國禁街軍

原本的演講是以「古代中國與域外文化」關係為主軸，綜合若干自己過去的研究，作一次簡單的報告。演講雖增補了一些材料和想法，但基本上是舊說的重述。這回利用改寫的機會，進一步作了思考和修補，甚至稍稍揮移了重點和擴大了範圍，尤其是頭兩講。

在原來的演講中，我強調歷史工作者應動員一切可用的文字性和非文字性的材料，也就是文字和國像或視覺性的材料。這僅僅就「材料」而說。為了更好地說明我現在的想法，加上了「立體的歷史」當做總標題，希堂指出文字和國像只是提供「立體歷史」產生的條件。

所謂立體的歷史，是三度空間整體的歷史畫面，由(1)文字和非文字的材料，經(2)歷史研究和寫作者的手，傳遞給(3)讀者，三者互動而後產生、歷史研究和寫作者描繪並傳遞畫面。畫面在讀者心目中是否生動立體，一方面取決於讀者自己，一方面也取決於描會和傳遞者的喜好、能力、訓練、眼光以及據以建構的畫面是否具體生動多彩。讀者如果能從這本書，看到一些不同於過去，富於縱深或激發想像的畫面，就今我感到安慰了。

由於原本是演講，本書保留了說話的口氣，也省略了學術論文常見的附注。有興趣進一步追索的讀者，繁請関讀2011年在中華書局出版的《畫為心聲》等書。

這次有機會出版，首先要成谢邀請我擔任講座的文史研究院葛兆光院長。如果不是他的邀約，我大概不會在一些老問題上花心思，朝前邁步。在修改講稿的過程裡，得列許多好友和學棣的热情協助。杜正勝、洪金富、許雅惠、王輝、馬怡、候旭東、劉曉芸、黄瓊儀、游逸飛或指正錯誤，成提供材料，衷心銘感。大家有不少期許，限於能力，一時遠無法做到，只好等待來日。

本書幾經修補，這次利用再印的機會稍稍調整了少數文字和國版，另外增加一篇新的附錄。全書仿然存在的錯誤，不消說，由作者自負。最後要谢谢三民書局提議再印以及三民編辑部為這本小書付出的一切辛勞。

【精彩書摘】

作為一個歷史學者，我覺得應該把古人留給我們所有的材料，文字與非文字的材料，通通納入視野和思考，才能較全面地掌握和瞭解古人想些和做些什麼。今天的正題，無非是把我前面講的，借用一個題目玉皇大帝為什麼封孫行者為「弼馬溫」？作點說明。如果聽完，大家心中有了一個具有時代縱深、較為多面立體的孫悟空，我的努力就不算白費了。

首先，這個問題和中原農業社會與草原遊牧民族的文化互動有關。我將從明清時代往前追溯，談談這個大家熟悉的故事背後，會有怎樣一段長遠複雜的歷史，又如何利用文字和非文字、視覺性或者說圖畫的資料，去勾勒這一段歷史尚可考知的幾個方面。

大家都知道玉皇大帝封孫行者為「弼馬溫」見於吳承恩的《西遊記》。孫悟空大鬧天宮，玉皇大帝很傷腦筋，打算給他封個官位，免得他再胡鬧。天庭裡有很多馬沒人管，玉皇大帝決定讓孫猴子來管馬，給個官銜叫「弼馬溫」。中國歷朝歷代從來沒有一個官叫弼馬溫，吳承恩怎麼會謅出這麼個官位？

其實吳承恩不是瞎掰胡謅，有他的根據。「弼馬溫」是諧音字，就是「避馬瘟」，避免馬得瘟疫。因為在他的時代，人們普遍相信猴子能保護馬、牛等牲畜不得瘟疫。大醫家李時珍和吳承恩的時代相近，李時珍在《本草綱目》卷五十一「獼猴」條下說：

養馬者廄中畜之，能辟馬病……，時珍曰：「《馬經》言：馬廄畜母猴，辟馬瘟疫。逐月有天癸流草上，馬食之，永無疾病矣。」

李時珍為證明養獼猴能避馬病，特別徵引了一部《馬經》。據《馬經》說，在馬廄中養母猴，馬吃了流有母猴經水的草，可以不生病。這部《馬經》來歷不可考，必然比李時珍的時代要早。

此外，稍晚於吳承恩，在謝肇淛《五雜俎》卷九，明確提到《西遊記》中玉皇大帝任命孫行者為弼馬溫的理由：

置狙於馬廄，令馬不疫。《西遊記》謂天帝封孫行者為弼馬溫，蓋戲詞也。

所謂「狙」就是猿猴。「蓋戲詞也」是說吳承恩藉諧音在搞笑。吳承恩謅出弼馬溫一職，雖搞笑，卻非沒有道理，因為那時的人相信在養馬的地方養猴，馬就不會得病染瘟疫。《明史》卷八十二〈食貨〉六「上供采造」條有弘治十五年為減費，命令光祿卿：

放去乾明門虎、南海子貓、西華門鷹犬、御馬監山猴、西安門大鴿等，減省有差，存者減其食料。

由此可見，猴能防馬病不是李時珍一人一時的認識。明代朝廷裡，在養御馬的地方也養有山猴。朝廷為了減省開支，才把畜養的各種禽獸放生或減少牠們的飼料。

(本文摘自《立體的歷史》/三民出版)

【作者簡介】

邢義田

美國夏威夷大學歷史學博士，中央研究院歷史語言研究所特聘研究員、院士，國立臺灣大學歷史系兼任教授。主要研究方向為秦漢史。出版有《西洋古代史參考資料》（1987年）、《古羅馬的榮光》（1998年）、《天下一家》（2011年）、《治國安邦》（2011年）、《地不愛寶》（2011年）、《畫為心聲》（2011年）、《秦漢史論稿》（2019年）等