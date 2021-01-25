今年的冬天跟往年比起來格外寒冷，許多地區也因此出現超極端的低溫。上周有人在哈薩克的雪地，拍到動物在行走中慘遭瞬間冰封的模樣，影片在網路上引發瘋傳，但動物詭異的姿勢卻讓網友質疑其真實性。

Report of #Kazakhstan 🇰🇿 - due to severe dip in temperature -51⁰ animals are getting frozen. 😱



Scary, if true @ParveenKaswan pic.twitter.com/1azDblpxGX — Rupin Sharma IPS (@rupin1992) January 22, 2021

綜合外媒報導，網友Rupin Sharma （@ rupin1992）22日在推特上發文表示，哈薩克日前溫度低至零下51度，因此造成許多野生動物在路上被冰封。從他附上的影片可以看到，一隻黑色的山羊直挺挺地站在雪地中，拍攝的男子靠近後用腳輕輕一踢，山羊就像雕像一樣硬生生倒地，之後還有人陸續拍到被冰封的其他品種山羊，和路邊的流浪狗，神奇的是，流浪狗身上還掛了一隻疑似想取暖的小老鼠。

影片曝光後引起熱議，但由於這些動物都是站著被凍住，就像是行走到一半瞬間被冰封似的，讓不少網友質疑影片造假。網友認為在這樣嚴峻的天氣，動物應該是會被冷到趴地或是身體痛苦蜷曲才對，不太可能是「站著」活活凍死。

不過在2018年就曾經流傳另外一段影片，也是哈薩克當地民眾在路邊發現被冰封住的野兔和路邊流浪貓狗，且同樣都是呈現站立且行走中的詭異姿勢，當時就掀起討論，想不到今年又再次發生，讓人不禁感嘆大自然的殘酷和雪地奇妙的生態。