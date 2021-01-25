經常有人在路上撿到錢，但建物權狀你有撿過嗎？有網友日前意外在廢棄物中翻到一張建物權狀和一本存摺，嚇得立刻送去派出所。照片PO上網後讓不少網友嗨翻，直指原PO半年後有機會成為屋主！

撿到的男網友透露他已經將權狀和存摺都交給派出所處理了。(圖翻攝自FB/爆廢1公社 )

一名網友21日在臉書社團「爆廢1公社」發文，表示他在整理別人不要的廢棄物時，意外從裡面翻出一張建物所有權狀以及一本存摺，擔心有人遺失，趕緊送到派出所請警方處理，事後更忍不住直呼：「這是我撿過最奇特的東西！」

文章曝光後掀起熱議，而依法規定，6個月內如果所有人未認領，則該物品所有權將歸屬於拾得人，讓不少網友紛紛嗨喊，「這半年如果沒人認領就發了」、「無人的，說不定你變屋主」。還有人笑稱可以拿去當扮演有錢人的道具，「有這張之後，走路都可以橫著走」、「帶去酒店喝酒…會比較熱情」、「相親拿去展現自我」。

但有內行人指出，這張權狀是影本，不是本人基本上沒有什麼作用，而光靠存摺也沒辦法領錢，根本就都是廢紙，「房地產的所有權登記是在地政事務所，即便拿了權狀去那邊要過戶也必須要有買賣契約，或原所有權人到場簽章或繼承事實的證明。銀行存款除非你有印章，否則拿着存簿就想領錢？說到底那些東西就只是表彰所有權人持有該資產的證明，不是你拿到，那些資產就變成你的」。