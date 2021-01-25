許多餐廳會在門口標示特別服務或是餐廳內規定，像是歡迎毛孩的寵物餐廳，或是有提供小朋友娛樂設施的親子餐廳。不過一名網友日前卻發現某間餐廳的老闆特地在門口張貼了一張「兒童不友善」標示，讓他好奇想到現場朝聖。文章曝光後馬上掀起熱烈討論。

餐廳門口上竟然在門口標示「本店使用佩佩豬」，讓網友全都笑翻。(圖翻攝自FB/爆系知識家)

一名網友昨（24）日在臉書社團「爆系知識家」發文，表示他無意間在網路上看到一張餐廳門口的截圖，看到老闆在店門口標榜使用台灣豬的告示下方，又貼了一張寫著「本店使用佩佩豬」的紙條，讓拍攝者忍不住開玩笑稱這間是「兒童不友善餐廳」，老闆搞笑的行為也成功吸引到原PO，好奇想到現場朝聖，直呼「請問有人知道這家寫著使用佩佩豬的店家在哪嗎？」

文章曝光後笑翻一票網友，紛紛留言，「哈哈，兒童止步新招」、「看來老闆有陰影，很討厭小孩」、「這也太地獄梗」、「很幽默的店家」、「小孩在門口就哭了，不會進去，店家避免無教養小孩入場的方法」、「還有哪個小朋友，想要學佩佩豬，在泥巴坑跳上跳下的啊？」。

還有網友幽默指出《粉紅豬小妹》裡的人氣主角佩佩豬是來自英國的動畫，因此店家門口標榜使用「台灣豬」是標示不實，「佩佩豬是英國的」、「佩佩豬是英國豬，這家店標示不實！」、「可是佩佩豬是英國吧？」。