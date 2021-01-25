高冷傲嬌的貓咪或許不像狗狗一樣熱情親人，但偶爾展現出撒嬌賣萌的反轉魅力讓不少貓奴為之瘋狂。國外一名網友日前就在寵物貓面前裝哭，沒想到喵星人超暖心的回應讓網友全都融化。

國外一名帳號為@vetaseda的女網友今（25）日在論壇Reddit分享一段影片，並表示「我的貓咪看到我哭後，竟然嘗試要讓我振作起來！」。可以看到該名女網友趴在床鋪上，掩著臉假裝發出哭泣的聲音，原本坐在旁邊的貓咪見狀立刻上前用毛茸茸的身體磨蹭撒嬌。

接著又用尾巴拍拍女網友的頭，喵喵叫了幾聲，像是在安慰她說「不要哭了」。在發現都沒有起到安慰效果的時候，貓咪決定使出「殺手鐧」，趁著女網友抬頭的空隙，硬是倒在她懷中，強迫給對方一個「愛的抱抱」，讓女網友一秒被萌翻，馬上抱著牠又親又笑。

貓貓療癒的影片曝光後，瞬間融化所有網友，紛紛留言，「喔～這隻貓也太暖了吧」、「我剛剛試了，然後我家2隻貓直接離開房間。」、「你家的貓咪怎麼這麼貼心，我家才不會裡我！」、「你很幸運有這樣的寶貝」。還有網友細想後指出，「讓我心痛的是，這隻貓知道妳在這種情況下需要安慰，可見妳之前真的經歷過如此悲傷的時刻」。而原PO也回應「是的，發現牠會安慰我這件事背後有一個傷心的故事」，但並沒有在文內多加說明。