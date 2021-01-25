就算家人之間的感情再好，有些事情最好還是要懂得避嫌。近日一名男網友發文透露，19歲女友和親弟弟互動方式太過親密，不僅在家上廁所不會關門，有時還會和對方一起洗澡、睡覺，完全不避嫌，讓身為男友的他忍無可忍，最終憤怒地選擇分手。

這名男網友在「靠北女友my girl」發文，和19歲女友剛交往時，對方從沒有透露自己和家人的相處方式，直到他親眼看見後，才發現女友在家完全不避嫌，不僅上廁所不關門，換衣服、洗澡的時候也從不鎖門，讓他氣得怒喊：「19歲了連這種小事也不懂？」。

PO主接著提到，女友還有一個17歲弟弟，兩人的相處模式十分親密，到現在都還會一起睡覺，洗完澡後也會直接在對方面前換衣服，如果他出言提醒，女友反而會回嗆：「親弟弟不會怎麼樣」，想要叫弟弟離開房間，對方也一副不甘願的模樣，讓他實在怒火中燒。

更誇張的是，姐弟倆有時甚至會一起洗澡，「根本不尊重我這個男友」，最終PO主只能選擇提出分手，文末他也痛批女友完全沒有觀念、不懂得保護自己，就算苦言相勸好幾次，也沒有任何改變，他的愛也因此逐漸消磨殆盡，「不懂自愛的女生，我不想要」。

貼文曝光後，不少網友都和PO主抱持相同看法，認為就算是家人，異性之間也應該保持應有的界線與分寸，「從小就該慢慢養成的習慣」、「我之前男友27歲了，也是跟他姊睡一起，說是為了省冷氣費」、「基本上女生10歲以上就該要避嫌了」、「一般換衣服和一起睡也就算了，有到露點的等級比如上廁所和洗澡真的很恐怖，家庭教育有點問題」。

但也有人持反對意見，認為家人之間無所謂，「跟自己弟弟睡怎麼了」、「很好笑，人家在家怎樣關你什麼事」、「如果是妹妹，我看你還會介意嗎？」。