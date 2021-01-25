雖然從事醫生這個行業，但還是難以避免生病、受傷的情況發生。最近大陸2名骨科醫生比腕力的影片在網路上瘋傳，其中一名醫生不只輸掉了比賽，還不小心被對手給弄傷、骨折了，無奈的他只好替自己開藥治療，哀怨的表情讓網友們看到全都笑翻了，也開玩笑地調侃他，「為了業績太拚了！」。

根據《頭條新聞》報導，這起事件發生於河南，從畫面中可以看見，2名骨科醫生坐在辦公室裡比手腕，沒想到其中一名醫生的力氣太大了，在把對方的手扳倒的同時，也意外將他的手部弄傷，造成另一名醫生不但輸掉了比賽，還不幸地肱骨幹骨折。

接著畫面一轉，那名受傷的醫生手臂處似乎已經做好基本的治療，被繃帶緊緊纏繞，而他本人則坐在辦公桌前替自己開藥，寫到一半還轉過頭來看著拍攝者，眼神裡充滿了哀怨和不滿。

這段影片曝光後在網路上走紅，雖然有不少人質疑這件事的真實性，但看完影片後也還是忍不住哈哈大笑，「狠起來連自己都治」、「醫院掙錢醫院花，一分別想帶回家」、「為了衝業績也是拚了」、「硬是把骨科醫生做成了高危職業」、「感覺太假…但是真的好笑」。

另外，也有人呼籲比腕力其實是很危險的行為，勸戒大家千萬不要輕易嘗試，「這是真的會掰斷的，我堂弟就是這麼斷的，雖然很慘但是真的」、「我老公上初中和同學掰手腕，就手臂骨折了，去醫院待了一個月」。