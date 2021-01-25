臺北市立動物園非洲動物區的長頸鹿「小麥」在去年12月底順利產下一隻雌性寶寶「麥芽」，在媽媽無微不至的照顧之下，麥芽穩定地成長茁壯，目前還沒滿月體重就已經突破100公斤，需要派出4名保育員才有辦法把牠抱上磅秤量體重！

新生寶寶麥芽是漂亮的小女生。(圖/臺北市立動物園提供)

長頸鹿寶寶在去年12月27日出生，依照動物園替新生寶寶命名的傳統，沿用媽媽名字中的「麥」字，替牠取名為「麥芽」，象徵著新生命的初始和茁壯。麥芽一出生後，很快就能夠靠著自己的力量站立，也在媽媽耐心的引導下成功吮乳。

身為人母的小麥「護女心切」，隨時都在關注麥芽的動態。(圖/臺北市立動物園提供)

動物園指出，野生哺乳動物產子之後，為了補充體力以及隱藏蹤跡，都會將胎盤給吃掉。小麥生產之前，保育員特別在室內產房鋪上一層厚厚的木屑，降低寶寶墜地時的衝撞力，同時也有止滑和保暖的功能；產後4小時，小麥也順利將胎盤排出，等到麥芽的狀況穩定後，牠就立刻動身享用胎盤，不過這時上面早已沾滿木屑，聰明的小麥竟然知道要先「過水」再進食，讓透過監視器觀看現場情況的非洲區區長驚呼連連。

麥芽在媽媽呵護照顧下不斷穩定成長，身高已經達到約208公分。(圖/臺北市立動物園提供)

身為人母的小麥自然也是「護女心切」，隨時都在觀察麥芽的動態，確保牠待在自己可以掌握的範圍中，如果一有什麼風吹草動，牠就會立刻擋在寶寶面前，不讓麥芽受到傷害。

不過麥芽站在媽媽身邊還是顯得非常嬌小。(圖/臺北市立動物園提供)

在媽媽呵護備至的照顧之下，麥芽也逐漸成長茁壯，如今身高已經從剛出生時的186公分增加至208公分，還沒滿月的牠體重也突破100斤，不過原本幫麥芽量體重只需要出動1名保育員，現在因為體重大增，必須派出4名保育員，以1人抱1腳的方式才有辦法把牠扛到磅秤上，不過麥芽有時候已經可以自己走上磅秤，相信牠一定會健康長大，快快和大家見面的！