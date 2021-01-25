英國一名母親4年前搬進新家後，就發現兒子和2名女兒經常出現嘔吐、腹瀉的症狀，但一直都找不出原因，直到最近因為家中馬桶出問題，請來水電工檢查水塔，才發現水上竟漂浮著一具老鼠屍體，嚴重腐爛到甚至連臉都看不清，這名母親得知真相後超級崩潰，全家竟可能已經喝了4年的「屍水」。

根據《鏡報》報導，英國37歲母親狄克森（Serene Dixon）在2017年帶著10多歲的兒子和2名女兒住進了位於倫敦、由漢默史密斯和富勒姆倫敦自治市議會（Hammersmith and Fulham Council）所管轄的社會住宅，不過自從搬進來後，孩子們卻一直出現嘔吐和腹瀉的症狀，但遲遲找不到原因。

最近因為家中馬桶出現問題，狄克森請來水電工幫忙修理，途中對方表示要去查看水塔，然而過沒多久竟傳來了水電工的驚恐叫聲：「這真是太噁心了！」，狄克森這才知道水塔中飄有一具老鼠屍體，而且腐爛程度相當誇張，就連臉上的五官都已經看不清。

狄克森透露，其實自己也有嚴重的腸胃問題，需要長時間服用止痛藥，如今她懷疑造成全家人腸胃出狀況的原因，就是因為他們喝下「屍水」長達4年的時間。目前狄克森已帶孩子們到醫院檢查，雖然結果尚未出來，但市議會收到投訴後已經道歉，承諾會盡快檢查與修繕房屋，在這段時間也會替他們安排新的住處。