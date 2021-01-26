毛孩不經意露出的逗趣表情讓人看了又好氣又好笑。日本一名網友日前在海邊釣魚時遇到一名盯上他魚桶的「不速之客」，發現打不開時還惡狠狠的瞪著他看。其他網友看到照片後也全都笑翻，直呼「這張照片有聲音！」

日本網友Entangle（@ETGppp）20日在推特上貼出一張照片，表示他到港口釣魚時遇到一隻胖嘟嘟的虎斑貓，牠疑似知道原PO放在旁邊的水桶內有漁獲，一直在旁邊打轉，發現無法順利打開時，竟氣到露出不爽的表情。

從照片可以看到，該隻虎斑貓瞇起眼睛怒目瞪向原PO，單邊的嘴角還微微上揚，凶狠又帶有一點輕蔑的表情讓原PO哭笑不得的說，「這隻貓好像知道裡面有魚，但發現打不開蓋子後牠非常不開心！」

照片曝光後引發瘋傳，短時間內就吸引12萬名網友按讚，事後更被知名粉專「颱風大肆虐」轉發，不少人看了都笑稱，「喵的，都釣到魚了還給我蓋蓋子，你活膩了？」、「我看照片怎麼有聽到嘖聲」、「謎之音：看…還看（瞪」「喵：你想變成旁邊消波塊膩？？？」、「這是地痞貓流氓嗎XD」、「表情相當不屑」。