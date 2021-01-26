美國一名地質學家日前在巴西發現一顆極為罕見的蛋型火山岩，更神奇的是，當他切開一看，竟發現裡面的晶體排列出知名卡通角色餅乾怪獸的臉，讓他又驚又喜。而這顆「迷你怪獸」也因極其特殊而要價不斐，小小一顆就要價約台幣28萬元。

撞臉餅乾怪獸讓這顆小小的火山岩身價飆升。(影片來源/FB/Mike Bowers/如遭刪除請見諒)

綜合外媒報導，美國加州地質學家鮑爾斯（Mike Bowers）去年底在巴西里約熱內盧大蘇爾地區發現一顆罕見蛋型火山岩，看似普通的外表，從中間切開後，裡面的晶體切面竟神還原知名動畫《芝麻街》（Sesame Street）裡的人氣角色餅乾怪獸（Cookie Monster）。

鮑爾斯接受媒體訪問時興奮表示，他之前也曾見過類似的石頭，但從沒看過兩面都完整呈現這麼清楚的圖像，認為這是史上「最完美的餅乾怪獸」。有專家指出，裡面的藍色瑪瑙是一種石英體形成的晶體，是古代岩漿穿透岩石在裡面凝固所形成，材料本身價值不高，價格主要反映在特殊形狀和顏色所帶來的「藝術性」。

鮑爾斯17日也在自己臉書上傳一段石頭配上《芝麻街》音樂的影片，馬上引起熱議，湧入千則留言。他也透露已經收到5個買家出價超過1萬美元（約新台幣28萬元），但他目前仍未決定是否要售出。