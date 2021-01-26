日本疫情持續延燒，大阪市政府日前也針對確診者寄送勸告書與在家療養等文件。不過卻有民眾在收信時赫然發現背面印了葬儀社的廣告，讓原本就低落的心情更加難受，甚至忍不住崩潰痛哭。

根據日本關西新聞網站《MAIDONA NEWS》昨（25）日報導，大阪一名30歲的男子在本月中旬出現發燒症狀，經過檢測確認染疫，隨即在家裡隔離療養。不久後男子收到一封政府寄來的文件，裡面包括確診診的勸告書、療養的注意事項以及可提供諮詢的聯絡電話等資料。

沒想到一翻到信封背面，竟然看到上面印有日本知名葬儀社「公益社」的廣告，讓他原本就因為染疫而沮喪的心情備受打擊，感覺好像自己被否定一樣，忍不住悲從中來，而且每次想到都會委屈的掉淚。他事後也向大阪政府喊話，指出這樣無心的舉動，會將確診者的精神狀態逼到絕境。

此事傳開後馬上引起當地民眾關注，大阪市政府的負責人也出面澄清，表示為了確保收入，2006年度起才會在業務信封上刊登廣告，公益社的廣告則從去年6月開始刊登，絕非針對新冠確診者使用，但也坦言這樣的行為的確是思考不周，會重新檢討信封使用方式。

負責寄件的區域保健福祉中心則稱，因為當時手頭上只有這種信封，沒有特別注意廣告內容，現在接到大阪市保健所（衛生所）通知後也有多加注意，正在收集其他舊信封以免再發生類似狀況。公益社也發聲明表示他們不知道刊登廣告的信封會怎麼使用，外界謠傳信封廣告上的電話是針對確診者所增設也不是事實，強調公司10幾年來都是用同一支電話。