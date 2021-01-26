考古學家在數年前於阿根廷發現超大型的恐龍化石，近幾年也陸續挖掘出許多不同的身體部位，雖然尚未完整，研究團隊在本月透過網路期刊表示，這很有可能是有史以來發現最巨大的恐龍。

綜合外媒報導，古生物學家從2012年開始，在阿根廷西部的內烏肯省（Neuquén）的岩石層中發現9800萬年前的恐龍骨骼化石，這幾年陸續挖掘出24塊包括脊椎骨、相鄰的肩胛骨、骨盆骨等部位，但由於尚未完整，還不清楚是已知物種還是新發現的物種。

該團隊在本月12日透過期刊《白堊紀研究》（Cretaceous Research）指出，目前已知最大的恐龍是生活距今1億到9500萬年前的巴塔哥巨龍（Patagotitan），身長約37公尺，重達77噸。而他們依照目前出土的新化石估算，這隻未知恐龍似乎會比巴塔哥巨龍（Patagotitan）還要大上10到20％，很有可能會成為有史以來最巨大的恐龍。

阿根廷拉普拉塔博物館的古生物學家奧特羅（Alejandro Otero）向媒體透露，「這真的是一隻超巨大的恐龍，但我們期待未來能找到更多牠的骨骼化石，讓我們可以更有自信的對外宣布牠究竟有多大」。