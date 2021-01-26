日本定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》最近引起一股旋風，不少人都開玩笑地許願，希望現實中也可以擁有一台這樣可愛的車子，然而在大陸卻發生了真人版的「天竺鼠車車」，一名老奶奶每天深夜都會開著不同種動物的坐騎在路上趴趴走，讓警方看了都相當傻眼。

老奶奶因為沒有家人接送，才會突發奇想騎著玩具車上路。(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據《海客新聞》報導，江蘇蘇州一名老奶奶深夜騎乘神秘坐騎的影片在網路上爆紅，從畫面中可以看到，老奶奶每天都會更換不同種類的動物玩具車，其中包含了龍、老虎、大象以及長頸鹿等，但因為這樣的行為相當危險，老奶奶上路時也沒有配戴任何安全措施，所以警方在得知消息後，立刻進行調查，並對奶奶口頭勸戒。

據悉，這名老奶奶今年76歲，是當地某座公園中遊樂玩具車的管理員，住處就在公園的旁邊，距離不遠，為了照顧年紀大的奶奶，家人通常會負責接送，但最近家人都剛好有事抽不出身，奶奶才突發奇想，趁著早晚車流量不多的時候，騎著她負責的玩具車「通勤」。

新聞曝光後，不少網友都覺得無奈又好笑，紛紛留言：「不安全，但是感覺很酷怎麼辦」、「我知道非常不安全，我也不會這樣做，我也不會給我父母有機會這麼幹，但我就是莫名覺得很拉風…」、「幸虧我沒這樣的機會，不然我真不知道我能不能控制住我自己」、「這條街上最拉風的奶奶」、「童心依舊的老奶奶」。