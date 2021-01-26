在古代的皇親貴族為了讓往生者在死後也能享受榮華富貴，通常會準備許多像是珠寶、黃金等物品陪葬，不過一般老百姓很少有機會接觸到皇室貴族的葬禮，對於有別於平常的東西都會感到畏懼。河南有一名老農挖出了「血棺」，因為害怕招來噩運，竟放火燒了，讓專家直嘆可惜，就這樣損失22億。

根據《搜狐》報導，河南一名老農在2005年買了一片田地準備建房，打地基時，他竟從地底挖出一具紅色棺材，雖然看起來年代已久，卻沒有任何掉漆現象，仍保持非常鮮艷的紅色，而且正中間還有一個造型古老的銅鏡，模樣看起來相當詭異。

這件事情很快就傳遍全村，大家都紛紛前來圍觀，因為在傳統的喪葬習俗中，往生者通常都會用黑色棺木埋葬，大紅這種顏色則相當罕見，當地人認為這可能是一具會招來噩運的「血棺」，經過商議後，決定放火把這具血棺給燒掉。

不久後，消息也傳到了考古學家耳中，他們趕往現場，驚覺這具血棺來頭並不簡單，緊急勘查老農家附近的土地，果然發現了一座清代古墓，附近還有許多珍貴的陪葬品，考古學家拿棺材燒餘的灰燼進行化驗，發現材質竟是大陸特有的珍貴木材「金絲楠」，綜觀上述條件，可以推測出往生者應該出自名門望族。

考古學家也預估，這具棺木因為是由金絲楠打造，再加上年代悠久，價格最高可達5億人民幣（約新台幣21.6億），極具價值的文物就這樣被燒毀，讓他們感到非常痛心；至於為何棺木是紅色的，則是因為往生者過世時已經超過80歲，且是自然死亡，棺木才會選用喜慶的顏色，稱為「喜喪」。