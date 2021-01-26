金魚在一般人的印象中都是非常嬌小的，不過近幾年也傳出不少被放生到野外的金魚，因為不受魚缸限制、自由生長，而變成了體型驚人的巨獸！最近外國論壇上有網友就分享，親戚40多年前在園遊會撈到一隻金魚，帶回家後將牠丟到池塘中放養，沒想到在無人關心的時間裡，牠竟暴風成長，身長快和半個人一樣高。

這名網友在《Reddit》上分享照片，指出自己爸爸的親戚40年前在一場園遊會上撈到了一隻小金魚，帶回家後放到距離住處約300-400碼（約274-365公尺）的池塘裡放養，這麼久的時間從沒有人餵食或照顧過牠，放這隻金魚獨自生長，沒想到牠竟然真的存活下來，直到前陣子才終於過世。

從照片中可以看到，原本的小金魚如今已經成長到快和半個人一樣長，畫面中那名男子都快要抓不住這隻金魚，就連普通的釣魚冰箱也只能勉強裝下。這名網友也補充解釋，那座池塘裡面只有這一條魚，而且沒有連結到其他的水域，所以非常確定這就是當初帶回來的那條金魚。

不少人看到金魚的壽命這麼長，還能成長到這麼大的體型都相當震驚，猜測這隻魚可能不是金魚而是錦鯉，不過根據外媒記載，過去確實曾有金魚在主人的照顧下活到44歲離世，PO主查詢相關資料後也指出，如果讓金魚在沒有獵食者的野生環境下長大，確實有可能活到比44歲還老的歲數。