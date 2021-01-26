狗狗真的是人類最忠心的伙伴！大陸一名男子因為心血管疾病，被醫師建議要配戴呼吸機睡覺，而他飼養的黃金獵犬每次只要見到主人戴上呼吸機都會非常緊張，立刻趴到他的身上，守在床邊一整晚，怎麼推也推不走，暖心的舉動讓男子非常感動，直言愛犬雖然不算親人，但彼此的情感卻「勝似親人」。

綜合陸媒報導，56歲的邵姓男子居住在河南新鄉，他因為患有心臟病和高血壓，被醫生建議睡覺時都要配戴呼吸機以防止呼吸驟停；邵男透露，自從自己第一次戴上呼吸機被愛犬「毛毛」看見後，每次只要自己一戴，毛毛都會特別緊張，原本還躺在地上休息，下秒就將頭趴在邵男的胸口處，而且苦守一整夜。

邵男表示，毛毛就像是對疾病有所「預感」一樣，每次守在床邊牠都寸步不離，直到他起床後牠也才會起身離開，這樣暖心的行為讓他深受感動，直言自己和毛毛的關係雖然不是真正的親人，但卻「勝似親人」，平常一人一狗不管吃、住都膩在一起，他說的每句話、每一個眼神，毛毛似乎都能夠明白。

邵男和愛犬深厚的情感讓網友們都忍不住紅了眼眶，也紛紛稱讚毛毛真的乖巧又聰明，「萬物有靈，毛孩子是親人沒錯了」、「我生病的時候，我家狗就是寸步不離的守著我，連飯都不吃，滿眼的擔心，太暖心了」、「眼神是真的能感受到對主人的感情，那種擔憂感，人如果與家人沒有感情，根本沒辦法有這種眼神」、「這就是家人，甚至家人還做不到的事情」、「毛孩子也許不是親人，但是絕對是家人」。