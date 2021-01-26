俗話說：「塞翁失馬，焉知非福」，有時候遇見壞事不需要太過難過，後面很可能將有好事發生！南非一名男子日前才剛和女友分手，沒想到接下來竟中了樂透大獎，獨享6000萬南非鍰（約新台幣1.1億）的獎金，他也大方表示將會送冰箱、洗衣機給前女友，和對方一起分享這份幸運與喜悅。

綜合當地媒體報導，南非一名30多歲的男子上個禮拜中了當地的「威力球」（Powerball）樂透頭獎，奪得6000萬南非鍰的獎金，他表示自己目前從事金融業，雖然一夜之間成為千萬富翁，但沒有辭職的打算，反而計畫將一部分的獎金拿去投資，另一部分則會捐給動保協會以及在新冠疫情中受到影響的人們。

男子在採訪中也透露，其實他不久前才和女友分手，對方剛搬離兩人一起居住的空間，所以這陣子心情都很不好，不過才過沒多久，中獎的喜悅就掩蓋了悲傷，他直言這一切都好像是在作夢，得知中獎後他立刻去沖了冷水澡，之後還再三確認自己真的有中獎，對此男子開心地說道：「幸運女神這次顯然站在我這邊」。

儘管遭受失戀的痛苦，男子還是相當大方，決定送給前女友一台冰箱和一台洗衣機，共同分享這份喜悅，「我祝福她一切順利，她是個很棒的人，只是有些原因，讓我們不得不走到這一步」。