日本驚現從未見過的深海巨魚。日本海洋研究開發機構4年前在駿河灣海域，海深約2500公尺處，發現了一種未知的深海巨魚，全身長達1.4公尺，體重約15至25公斤，體型是同目魚種的好幾倍大，目前被認為可能是附近海域的食物鏈頂端統治者。

日本海洋研究開發機構曝光深海巨魚的模樣，其全身呈現深藍紫色，且頭部沒有鱗片。(影片來源/youtube/JAMSTEC 海洋研究開発機構)

根據《朝日新聞》報導，日本海洋研究開發機構(JAMSTEC)分別於2016年2月與11月，使用神奈川縣海事高中所屬實習船「湘南丸號」進行深海研究，並於水深約2171至2572公尺處，捕獲4條深海巨魚，其全長介於1.2至1.4公尺、重量則是15至25公斤。

未知的深海巨魚被命名為「Narcetes shonanmaruae」，體色為深藍紫色，且魚頭部沒有鱗片，目前生物分類被歸於輻鰭魚綱黑頭魚目(Alepocephaliformes)，不過該目底下的生物體長僅30至40公分，以浮游生物為食，因此與其他身材普通的近親相比，該魚有著難以無法解釋的巨大體型。

對Narcetes shonanmaruae進行胃部分析，發現其中兩條含少量消化物，包括直徑約5毫米的魚耳石，推測牠可能以其他魚類為食，是駿河灣的深海食物鏈最頂級掠食者。日本海洋研究開發機構也釋出巨魚集體覓食畫面，只見牠們看到食物後，先是在附近觀察，期間大力揮動尾鰭改變方向，隨後又消失在畫面裡，體型看起來相當巨大。