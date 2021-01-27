「狗狗是人類最忠心的朋友」這句話說的一點也沒錯！近日土耳其有一隻忠心的狗狗，自從主人身體不適送醫後，每天一早就會到醫院門口守候，就算家人將牠帶回家，還是會偷偷跑回醫院等待。好在苦苦守候7天之後，終於等到主人出院，消息傳開後，牠超暖心的舉動也感動不少網友。

珠珠苦苦等了7日終於盼到主人出院。(影片來源/YouTube/Guardian News/如遭刪除請見諒)

根據《衛報》報導，住在土耳其特拉布宗（Trabzon）的男子桑圖克（Cemal Senturk），本月14日因為身體不適被救護車緊急送往醫院治療。他所飼養的愛犬「珠珠」（Boncuk）當時在車子後面一路緊跟到醫院，從這天起，珠珠每天一早就會自動到醫院門口報到。

醫院警衛阿克丹尼茲（Muhammet Akdeniz）向媒體透露，珠珠每天早上9點左右就會出現，還很聰明，知道不能進去醫院就乖乖趴在門口等，但每次醫院門打開，牠都會狂探頭確認出來的是不是主人。桑圖克的女兒也說，她和其他家人有嘗試將珠珠帶回家，但牠最後還是會自己跑回醫院。

珠珠就這樣足足等了7天，終於在20日盼到桑圖克出院，看到桑圖克之後，珠珠也瞬間一掃之前哀怨的神情，興奮的跳上跳下。桑圖克和愛犬重聚後也表示，珠珠和他非常親近，很習慣彼此的陪伴，他在住院期間也非常想念牠。這段人狗情深的佳話曝光後立刻在網路引發瘋傳，許多網友都被珠珠忠心的表現給深深感動。