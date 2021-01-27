大陸東北有一名釣客，日前在冰上釣魚，期間釣到了一條鯉魚，但有趣的是，牠的身上竟還有一隻蟾蜍，牢抓住鯉魚的眼部，鯉魚彷彿變成蟾蜍的坐騎，由於釣客第一次看到這個景象，興奮地直呼這是「金蟾抱鯉」、「金蟾獻禮(鯉)」，拍照留念後，就將牠們一起放生。

綜合陸媒報導，遼寧鞍山一名趙姓釣客日前與友人，至當地一處冰上釣魚，期間成功釣到一條鯉魚，沒想到仔細一看發現，鯉魚身上竟還有一隻蟾蜍，整隻抱住鯉魚頭部，前肢疑似還塞到其眼部。

釣客表示，他們有10幾年的釣魚經驗，但第一次遇到這種特殊狀況，讓他們驚呼是「金蟾抱鯉魚」，更提到，「魚上來的時候，我們三個都矇了，之前也沒遇過這種情況，感覺這個魚挺慘的，就把牠放了」。

有一說法認為，入冬後蟾蜍進入繁殖期，蟾蜍交配時間約一星期，而蟾蜍抱著鯉魚，應該是處於發情期，當雄性蟾蜍交配時，前腳趾會緊抱雌性蟾蜍的腋窩，形成抱對交配方式，推測這一隻蟾蜍可能是還未找到對象，期間意外抱錯鯉魚。

而此現象其實並不罕見，蟾蜍抱錯對象不只是鯉魚，鯽魚、草魚也有相同情況，再者，因為魚類在冬春兩季，活動力會降低，因此游動速度也會變慢，「金蟾抱鯉」的現象較常出現於冬季與春季。