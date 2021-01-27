城市內種植花草樹木可以兼具美化以及保護環境的作用，有些地方為了方便民眾辨認，還會在旁邊標示植物的名稱和相關介紹。一名男網友日前在台中發現一顆樹上有特別標示，靠近一看竟傻眼發現上面寫著「美國牛肋條」，照片曝光後也讓網友全都笑翻。

靠近一看才發現不知道是誰將牛肉商品標籤貼在樹上。(圖翻攝自FB/路上觀察學院)

一名男網友昨（26）日在臉書社團「路上觀察學院」發文，表示他日前經過台中市民廣場時發現附近每棵樹他都叫不出名字，突然注意到其中一棵樹上好像有掛牌，便好奇上前查看，沒想到近看才發現上面寫著「美國牛肋條」，還寫上製造跟保存期限以及提醒需要冷凍保存，儼然就是一張牛肉商品標籤。

該文曝光後，荒謬的畫面讓網友紛紛幽默回應，「野生新鮮的牛肋條已經不多了！」、「芬多精變瘦肉精」、「看這個色澤大概是全熟了」、「我書讀得少，不要騙我！這是神牛嗎？」、「沒看過這麼大根的牛肋條」、「原來美牛是植物！蔬食吃起來」、「月底有救了」、「我回家要拿來種看看！」。

還有買過相同產品的網友透露，「這個好吃，家裡還有一包，煎骰子有嚼勁」2但也有人直言，這樣亂貼的真的很沒有公德心，「樹哭了…為什不貼自己臉」、「真沒公德心」。