雪地裡驚見小豬凍死在椅子上？一名住在白俄羅斯的日本人，日前他的朋友經過公園時，發現長椅上躺著一隻白豬，由於當地氣溫非常低，當時遠觀以為是豬被凍死了，走近一瞧後當場傻眼，原來這是民眾堆出來的「雪豬」，照片曝光後，逗得3.5萬人捧腹大笑。

住在明斯克一名日本人Hiro，在推特帳號@LoveFromMinsk分享照片，表示他的朋友先前經過公園時，在長椅上發現了一隻豬，似乎因低溫而被凍死，一動也不動的倒趴在椅子上，但豬屍體外觀過於雪白，讓人看了覺得有些不對勁，仔細一看才發現被騙了。

原來這是民眾堆出的「雪豬」，並非真的是一隻豬，有趣的是，堆出雪豬的創作者做工非常細，不僅將豬的五官捏出來，甚至還有豬蹄及豬尾巴，彷彿真的是一隻豬躺在椅子上，露出無助的表情，好像在向人求救一樣，讓不少人因此誤會。

照片曝光後，不少人笑翻表示「嚇死人！還以為是真的豬被凍死」、「如果淋上草莓果醬，那就會變成紅豬了」、「這根本是一件藝術品」。而先前在哈薩克(Kazakhstan)就有民眾，開車時發現雪地裡站著一隻牛，疑似被冰封待在原地，不僅如此，還出現山羊、流浪狗被低溫凍成雕像的恐怖情況。