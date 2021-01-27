明明很害怕，卻又讓人難以抗拒恐怖片是不少人最喜歡的電影類型。一名網友昨日在PTT發起討論，想知道台灣有哪些經典鬼片，文章立刻掀起影迷熱烈討論，對此有不少網友都異口同聲狂推同一部電影，直呼「小時候真的被嚇慘」。

一名網友在PTT八卦板以標題「台灣有經典鬼片嗎」發文，表示他近日看完電影《馗降：粽邪2》後覺得很恐怖，但爬文發現網上評價不是很好，讓他好奇想知道「台灣出品的鬼片好像紅衣小女孩比較多人推？還有哪些經典鬼片嗎？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言推薦自己的口袋名單，「雙瞳，梁家輝演得真好」、「屍憶，恐怖度夠，劇情又很反轉」、「以前有個林投姐八點檔，差點嚇死我」、「趕屍艷譚」、「我覺得台灣靈異事件完勝台灣國片電影」。

其中，有不少網友都提到1990年的經典電影《鄭進一的鬼故事》，「鄭進一的鬼故事，布袋戲那段氣氛很棒」、「鄭進一的鬼故事，小時候嚇爆」、「這部我超怕，現在在播我也是不敢看」、「這部很毛，明明演員也少，都熟面孔，還是會毛骨悚然」「叔叔我推鄭進一的鬼故事」。

《鄭進一的鬼故事》是1990年由「音樂鬼才」鄭進一一手包辦編劇、導演的本土恐怖片，裡面布袋戲人偶的經典橋段更是讓許多人在當年對布袋戲產生陰影。