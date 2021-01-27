澳洲一名女子近日總覺得家裡有些不對勁，但沒有特別放在心上。上周她因為身體不適提早回家休息，一進門卻發現家裡凌亂不堪，這才意外發現有陌生人一直偷偷住在她家的天花板上，驚悚真相嚇她直呼這根本就是恐怖片的情節。

直到她日前因病提早回家，才發現驚恐真相。(影片來源FB/9 News Central Queensland/如遭刪除請見諒)

綜合外媒報導，住在澳洲洛坎普頓市的格林（Monica Green）是一名美麗的3寶媽，前陣子她注意到家裡的東西經常被人移動或消失，有時候甚至會看到奇怪的影子，本來想透過監視器檢查，卻因為故障作罷，也沒有太在意，認為應該只是小孩亂放。

一直到本月18日，格林因為生病看醫生提早回家，一進門卻發現電視和空調都是啟動的狀態，後門也被人打開，且廚房還有煮到一半的雞塊，嚇的她立刻報警。警方在家裡搜查時注意到，通往閣樓的天花板小門梯沒有關好，判斷應該有人曾住在裡面好幾個禮拜。

格林認為這名不速之客很有可能是偷走她的鑰匙才能進屋，且家裡還有一塊白板紀錄所有成員的行程，讓他可以確保自己不被發現。她也自責的表示，自己沒有盡到保護孩子的責任，想到和陌生人共住這麼長一段時間更讓她毛骨悚然稱，「不知道這個人到底在我家想做什麼，他們想偷走我的孩子嗎，還是要在晚上謀殺我們」。目前她已經將家裡門窗重新換鎖，警方也正在積極調查當中。