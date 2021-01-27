不少單身的人為了尋求姻緣，都會特別去拜月老，祈求祂可以幫自己找到適合的對象。最近有女網友分享親身經驗，自己經過朋友介紹後認識了一名男子，兩人發展後關係曖昧，豈料去拜月老求牽姻緣卻一直擲不到筊，正當她懷疑月老的可信度，那名男子竟主動斷了聯繫，再也沒有回過訊息。

這名女網友在《Dcard》上發文，透露目前已經單身2年，也沒有認識太多異性，所以朋友就幫忙介紹了一名男子給她，由於她是台南人，男子是台北人，兩人只有先互相加了通訊軟體聊天，還沒有實際見過面，但彼此滿聊得來的，有時候還會互「撩」對方，關係有些曖昧，對方也表示如果有機會到台南，要和她一起到很多地方玩。

就這樣聊了3個月後，PO主認為和男子很合得來，某次到台北龍山寺拜拜，就特別前去祈求月老幫忙牽姻緣線，但不管怎樣都擲不到筊，讓她內心相當挫折，還開始懷疑月老是否真的靈驗；沒想到1個禮拜過去，那名男子竟然主動斷了聯繫，再也沒有回過訊息，離奇的遭遇讓PO主不禁感嘆：「真的不要懷疑月老」。

對此，有網友解釋，「聽說月老是幫你介紹新對象用的，已經有目標對象又去找月老，他覺得不適合會幫你斬斷，因為老人家會覺得：『嘖嘖，這個不好，妳等我介紹一個好一點的給妳』」。

還有不少人也分享了自己拜月老的經驗，「沒關係我也是，拜完後那個人就不回了」、「笑死我也是，不到半個月前拜了龍山寺，對象就再也沒回我了」、「月老真的很準！我原本超不信邪的，有對象然後還去找月老希望他可以幫我和對方牽線，殊不知拜完月老之後我和那個男生就沒再聯絡了，不過月老幫我找了個更好的男朋友」。