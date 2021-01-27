大陸湖南一名農民40年前挖地基蓋房時，意外挖到一塊石頭，怎麼鏟也鏟不動，隨後將石頭挖出來後，發現這竟是一尊野豬外型的青銅器，在當時造成話題，甚至不少人搶著出價購買，但農民認為這可能是古文物，因此不敢賣，隨後考古學家進行研究，表示此為「商代青銅豕尊」。

商代青銅豬尊暗藏許多巧思，體現古人的智慧，也讓專家驚呼不已。(影片來源/youtube/CCTV中國中央電視台)

湘潭縣九華一名農民朱桂武於1981年建造新房時，期間在基地挖到一塊大石頭，當時他並不以為意，便將石頭挖了出來，但仔細一看發現，怪石形狀相當特殊，而且非常的重，與施工團隊將怪石抬出來後，才驚覺這是一件青銅器，隨後將其清理乾淨，發現它的形狀竟是野豬。

而挖出青銅豬的消息傳開後，不少人紛紛喊價，表示有購買的意願，不過都被朱桂武拒絕了，其兒子認為，這尊青銅豬可能是古文物，因此便請幾名古文物專家鑑定，依照青銅豬上的鱗甲紋、夔龍紋、雕刻文字及形狀等，推測此應該是商朝的青銅器，而且野豬外型是至今發現的唯一一件。

朱桂武隨後將青銅器捐給湖南省博物館，並稱之為「商代青銅豕尊」，屬二級文物，擁有3千多年歷史。館內副主任吳小燕曾上節目《我有傳家寶》介紹，指這一尊青銅器重達20公斤，高40公分、長72公分，實測容積為13公升，野豬上的鳳鳥設計，是青銅豬的蓋子，打開後可見內部呈現中空，主要用於盛裝美酒。

而「商代青銅豕尊」的背部與臀腹位置，可發現顏色略有差異，進行儀器檢測發現，此為古人修復時留下的痕跡，而修復時間介於商朝至西周，代表當時其使用極為頻繁，而青銅豬前後左右腿鑽有小孔，內部可見左右側的洞，在內部連接成管子，可讓繩子穿過小孔，主要用於抬舉，方便搬運。