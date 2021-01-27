狗狗對主人的體貼和忠心，相信不少養狗人都深有體會。美國一棟住宅日前發生火災，當時只有一名10歲男童獨自留在家中熟睡，2隻愛犬感覺到不對勁後，立刻狂吠叫醒小主人，讓他成功逃離險境，只不過還等不到其他人來救自己，2隻狗狗就不幸命喪火場。

男童逃脫後立刻前往鄰居家求救，但仍來不及救出心愛的寵物犬。(影片來源/YouTube/WTVR CBS 6 )

根據《WTVR-TV》報導，這起事件發生在維吉尼亞州丁威迪郡（Dinwiddie），當時只有一名10歲男童被留在家裡睡覺，不過房屋卻突然起火，家中飼養的2隻狗狗發現異狀後，立刻衝進男童的房間大聲吠叫，還在他身上不斷狂跳，男童被叫醒後立刻從窗戶逃脫，跑到鄰居家求救。

鄰居道森（Ray Dawson）透露，見到男童的時候他的臉上、手上全都是黑色煤煙的痕跡，面對這樣緊急的狀況，男童仍盡可能保持冷靜，告知他家裡失火了，道森隨即打電話通報消防隊，並幫忙照顧男童，直到醫護人員趕到現場，最後男童因為吸入濃煙而被送往醫院治療。

道森透露，自己和老婆在這裡住了12年的時間，小男童一家人和2隻狗狗則是在2年前搬進來的。但令人難過的是，2隻狗狗雖然拯救了心愛的小主人，卻雙雙喪生火場；面對這樣的悲劇，道森和消防人員都相當不捨，消防局局長黑爾（Dennis Hale）在接受採訪時也感慨地稱讚牠們：「那2隻狗是英雄」。