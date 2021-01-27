在進行某些手術時，醫生會決定施打全身麻醉，讓患者可以在無意識、無痛覺的狀態下度過這段時間。最近有網友透露，自己將要進行一場需要全身麻醉的手術，讓他非常緊張，所以想要詢問有同樣經驗的人，究竟全麻會有什麼感覺？

這名網友在PTT上發文，透露自己小時候照胃鏡都會選最基本的「局部喉嚨麻醉」，全身麻醉也只有看家人做過，並沒有經驗，沒想到最近卻輪到自己，需要進行一場必須施打全身麻醉的手術，讓他感到非常緊張和擔憂，所以只好上網詢問是否有網友也做過全身麻醉，希望過來人可以分享他們的經驗。

貼文發布後，不少網友都表示全身麻醉其實並不可怕，只要幾秒的時間就會睡著，「根本來不及緊張就斷片了」、「不用怕，全麻可能是你這輩子睡得最深的一覺」、「完全不用緊張，針打下去就會在不知不覺間睡著，醒來還會疑惑『這樣就開完了？』」、「麻醉前護理師叫你數到三，數到三就已經在恢復室了」、「真的會有一種穿越到幾小時後的感覺」、「全麻過，醒來覺得很神奇，很像時間被偷走了」。

但也有過來人指出，全身麻醉醒來後才是最不舒服的時間，需要好一陣子才能緩過來，「待在恢復室會很不舒服，記得自己要醒來時吞點口水，不然喉嚨會不舒服，末梢也要運動一下」、「醒來退麻醉才痛苦，身體真的很不舒服」、「醒來後暈到吐好幾次，接下來一整天只能躺著」。