英國一名男子買下一處房屋，不過住進去後卻一直感覺「毛毛的」，經常發生一些難以解釋的現象，鄰居也曾透露，這間房子藏有金庫和地圖，沒想到前陣子他重新裝修房屋時，竟真的在一面牆的後面發現了一個神祕的「保險庫」！

Shocked owner of eerie 'haunted house' finds ancient vault door hidden inside wall https://t.co/Vx1eRX2CBa — The Sun (@TheSun) January 26, 2021

綜合外媒報導，魯伯特（Rupert Ellis）幾年前在康瓦爾郡（Cornwall）的坎伯恩（Camborne）買下一棟老房子，住進去後他一直覺得家裡瀰漫著一股神秘詭異的氣氛，有時候燈光還會出現不明原因的閃爍，以及許多難以解釋的現象，再加上鄰居曾透露，這裡藏有金庫和地圖，因此讓魯伯特認定，這棟老房子肯定有什麼不可告人的秘密。

前陣子，魯伯特決定替房屋翻修，同時想找出那個傳說中的神祕金庫，他和裝修工人花了1個星期的時間在敲打牆壁，最終在貼著海報的牆壁後面發現了一座保險庫，而且門的位置就正對著海報，海報已經貼在那裡1年半了，上面還寫著：「你正在想的事情和我們一樣嗎？（Are you thinking what we’re thinking？）」，詭異的巧合讓魯伯特直言：「感覺是我被房子選擇了，而不是我選擇房子」。

此外，保險庫門上寫有「T Withers and Sons」的字樣，根據《都市報》指出，這棟房子推測是由巴塞特（Basset）家族在1832年建造，之後又變成特希迪礦業公司（Tehidy Minerals Company）前公司所在地，而保險庫的主要功能是用來裝採礦計畫、工人的工資以及礦石樣本等物品。