動物也有人性化的一面。大陸一名飼主養了一隻黃金獵犬，日前家中魚缸裡的金魚，被貓咪玩到跳出來，躺在地板上奄奄一息，黃金獵犬發現後竟走過來將金魚咬入嘴裡，原本以為牠要將魚吃下肚，沒想到下一秒的舉動，讓所有人看了非常感動。

當時飼主養的橘白色加菲貓，將前掌伸進魚缸裡玩，讓兩隻金魚被嚇得跳魚缸，掉到地板上奄奄一息，貓咪在一旁準備繼續逗金魚，被黃金獵犬發現後，竟直接將金魚咬了起來，起初還以為牠要將魚吃下肚，讓人看得膽顫心驚。

沒想到黃金獵犬並不是要吃魚，而是將金魚咬起來，並溫柔地放回魚缸中，成功救了兩隻金魚一命，過程讓網友看了嘖嘖稱奇，表示「金毛雖然大隻，不過是狗界的暖男啊！」、「如果是我家的笨狗，可能就直接吃掉了，或是把魚玩到死」、「確定不是工讀生假扮的嗎？」。

而該隻黃金獵犬名叫「夏天」，是一隻公狗，出生於2016年12月5日，飼主還養了另一隻母的黃金獵犬，取名為「大黃」，於2015年6月20日出生，飼主為牠們創立抖音帳號，擁有51萬粉絲，「夏天」個性溫柔又很聰明，不僅會救魚，還會玩飛盤、滑板、倒立及拔蘿蔔等。