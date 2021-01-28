小魚乾富含豐富的蛋白質和鈣質，又能增加風味，是許多料理不可或缺的食材之一。日前一名網友好奇在PTT發問，想知道小魚乾料理前要不要先洗過？文章曝光後網友答案幾乎一面倒認為一定要洗，甚至有過來人就分享慘痛經驗。

一名網友在PTT的cookclub板以標題「小魚乾要洗嗎？」發文，表示他最近打算從市場買小魚乾回來做花生炒小魚乾或是豆干炒小魚乾，看網路上有人說曬小魚乾的過程中多少會沾到灰塵，建議料理前最好洗一下，但又擔心會影響風味，於是好奇上網詢問。

文章曝光後引起熱議，網友幾乎一面倒認為一定要洗，紛紛留言，「冷水洗幾下。誰知道會不會夾著大叔的汗水鼻毛之類的」、「洗啊，天知道沾了什麼鬼東西」、「我之前有作小魚花生給朋友吃，有泡水沖洗過，結果裡頭居然還是有一顆直徑5mm的小石頭。」、「雜貨店外面擺的魚乾和香菇 有時會看到有蒼蠅」。

如果擔心香氣流失，有不少料理達人也提供不沖水的處理方式，「干貝還有扁魚之類的都是這樣，怕香氣流失就下鍋前沖水，然後小火炒乾一下讓香味和腥味出來就可以繼續下其他食材」、「滾水川燙個兩秒」、「我都用米酒過一下」。