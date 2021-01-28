大陸湖南驚見天書！平江縣陽合村溪邊的石頭上發現詭異文字，白色印跡非常明顯，與人類書寫體例相似，但又不像人為雕刻的，因此被當地人稱為「陽合天書」，地質學家進行研究後，發現岩石擁有11億年到17億年的歷史，是非常珍貴的地質遺跡。

綜合陸媒報導，陽合天書在1949年就被發現，詭異文字出現在板岩上，印跡看起來像英文又像阿拉伯文，卻沒人看得懂文字的意思，甚至還有人慕名而來，直到2017年專家進一步研究，才了解天書的秘密，湖南省地質研究所教授童潛明提到，「你講它是天書完全沒有錯」。

湖南省地質環境監測總站工程師彭世良起初認為，「天書」可能是海洋藻類所造成，但童潛明則表示，矽藻是海洋裡其中一種藻類，矽質殘體不足以演變成如此大的天書文字，指此為「側分泌理論」，岩石形成於11億年至17億年前，分泌出二氧化矽形成石英脈。

變質岩經長期高溫、高壓作用下形成柔流構造，按其形態又稱為香腸構造、布丁構造等，「它原本是連接在一起的，因為後面的擠壓形成斷裂，也就是如今看到的模樣」，而陽合天書位於洞庭湖附近，因此有保存的價值。不少網友驚呼「太震撼了！這些文字居然是天然形成的」、「石頭都過了10幾億年，這些圖案竟還能完整保存」。