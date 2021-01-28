洛陽市因絕佳的地理優勢，成為歷代帝王青睞的寶地，豐富的歷史名勝和遺跡也被譽為「千年帝都，牡丹花城」。當地一名老翁發現家裡有一個千年古道的入口，花了2年的時間挖掘，終於在近日重見天日，讓不少文史學者都十分驚喜。

考古學主在裡面發現疑似宋金時期文物，認為洞穴至少建於1000年以前。(影片來源/YouTube/China Daily/如遭刪除請見諒)

根據陸媒《沸點視頻》25日報導，河南省洛陽市一名75歲的村名賈鵬舉，在自己居住的窯洞中發現一個不明地道，入口則被磚頭、泥土封住，他花了2年的時間，耗資6萬元人民幣（約新台幣26萬元）才終於在近日成功挖通。

賈鵬舉向媒體透露，這條古地道長100多公尺，約一個成人高，有些狹窄的地方則需要用鑽的才能通過，還能通往寨中每戶人家。賈鵬舉認為，裡面複雜的路線和地形，應該是古人儲存糧食，或藏兵通行之用，「有錢人家怕被刀客、土匪掠奪，一旦有情況，就可以往裡面藏」。

消息曝光後也吸引不少文史、考古學者前來研究，據河南文物部門指出，地道內發現類似燈罩的瓦片，似乎是宋金時期的工法，因此研判這條地道應有1000年左右的歷史。目前當局也在地道內安裝電燈，打算設置成博物館供民眾遊歷。

雖然千年古道成為網路熱門話題，河南省文物考古研究院26日在微博直言這種自行挖掘的行為恐觸法，提醒民眾如果有發現類似狀況，應該要及時向政府相關部門報告。否則不僅觸犯法律，還可能會給自己帶來生命危險。