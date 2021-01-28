母雞竟孵出小鴨！美國佛蒙特州一對夫妻，從去年開始養雞鴨，沒想到其中一隻烏骨雞竟主動孵鴨蛋，起初主人以為鴨蛋不會成功孵化，因此也沒有將鴨蛋取走，豈料母雞竟順利孵出小鴨，而小鴨也把雞當成自己的媽媽，形成非常有趣的畫面。

The bird's owners said they noticed their chicken sitting on a duck egg and had no idea how the egg got there 由 PEOPLE Pets 發佈於 2021年1月21日 星期四

根據《The Dodo》報導，寇特妮(Courtney Sugarman)與丈夫卡列布(Caleb)，去年春天買了6隻鴨子及3隻烏骨雞(Silkie)，直到11月中旬，他們發現其中一隻母雞，竟坐在1顆鴨蛋上孵，由於夫妻倆全天候照顧雞鴨，完全不清楚母雞究竟從哪裡找到這一顆鴨蛋。

寇特妮透露，他們原本認為鴨蛋不會孵化，因此也沒有阻止母雞，不久母雞又生下7顆雞蛋，而牠並未發現不對勁，繼續坐在8顆蛋上孵，之後雞蛋順利孵化，不過鴨蛋卻沒有任何動靜，與寇特妮料想的一樣，豈料再過1小時後竟發生變化，「我們注意到，鴨嘴從母雞底下冒出來了」。

母雞看到小鴨後，也並未注意到這一隻黃毛寶寶，與其它白毛小雞有何不同，寇特妮表示「牠對待小鴨的方式，與其它小雞一樣」，但由於小鴨生長速度較快，如今甚至比母雞還更大隻，「牠仍以為自己是雞，只是比型比較大的雞，但這並未改變牠與媽媽之間的感情，牠仍會試著躺在母雞底下」。

寇特妮提到，其它小雞甚至會與小鴨窩在一起，待氣溫轉暖後，他們會將雞鴨寶寶放到室外活動，讓牠們能夠享受大自然，小鴨也會與鴨群重聚，但寇特妮認為，小鴨已經習慣與雞的生活，最終還是會回到雞家人的身邊。

當地獸醫師哈斯(Kristin Haas)指，過去曾有雞孵鴨蛋的類似案例，但這是她第一次看到，對此感到非常驚訝，而鴨蛋孵化時間較長，與小雞孵化相比，多出一周的時間，只要照顧良好，且鴨蛋外觀並未受損，母雞孵出小鴨也是有可能的。