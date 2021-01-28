印度上周舉行了一場奇特的婚禮，不但新郎是一名年僅6歲的男童，新娘還是一隻小狗狗，家長更特地封街盛大舉辦，荒謬的景象讓外界全看傻眼。而男童的母親事後也出面說明，稱這一切都是為了幫男童轉運。
據《Daily star》報導，奧里薩邦（Odisha）有一家人，在22日特地封街舉行一場盛大婚禮，新郎新娘則是6歲男童和一隻小狗狗，許多村民都受邀前往參加。報導指出，男童和狗狗都穿上傳統服飾，狗新娘的家人為了尊重，還親自替參加賓客洗腳，男童家人事後也會支付狗新娘家人聘金。
原來當地流傳，如果嬰兒第一顆牙齒長在上排牙齦會被稱之為「Kukura Danta」（犬齒），被視為不祥預兆，如果想要抵禦邪靈入侵就需要幫嬰兒和狗狗舉辦婚禮。男童母親表示，「我們舉行了婚禮，是因為這個儀式可以阻止任何會發生在孩子或其他家人身上的詛咒」。
雖然進行的儀式和一般正常婚禮無異，但這場婚禮最主要是幫男童消災解難，所以小孩長大後要和其他人結婚，也不需要特別申請離婚。
文章來源：Daily star
文章來源：YT/ KNews Odisha
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