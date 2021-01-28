大自然的傑作，實在是太奧妙了！泰國東北部一座森林裡，發現了一個詭異的蟻丘，外觀看起來像是一名孩童，甚至還有人認為像佛像，在當地引起討論，由於此蟻丘的外型相當特殊，因此目前周圍已拉起繩線保護，還有信眾擺放供品。

Satu! Now for those winning lottery numbers k thx 由 Coconuts Bangkok 發佈於 2021年1月26日 星期二

素林府曼柯卡蘭(Ban Khok Klan)村內幾名農婦外出採野菇，期間意外發現一個60公分高的蟻丘，上面被枯枝落葉等遮蓋，豈料撥開落葉後，才發現這一座巨型蟻丘，而且還呈現人形，讓她們非常驚訝。

一名70歲村民亞勇透露，自己居住在森林裡30多年，靠撿樹木及採集野菇生活，卻從未發現到這座蟻丘。而蟻丘外觀看起來像孩童，甚至隱約可見其四肢、盤坐的姿勢，附近也發現螞蟻築巢的痕跡，還發現人形蟻丘的右肩上有看似「56」的數字，附近的樹幹上還出現數字「47」，認為這些可能是幸運數字，欲以此購買彩券。

不僅如此，由於蟻丘的外觀太像人形，因此還有人指，祂可能是洛坤府著名替人實現願望的靈童艾楷(Ai Khai)。為了避免蟻丘被人破壞，目前其周圍已圍起繩線保護，另外還有不少人到場燒香祭拜，並奉上汽水、飲料、鮮花及蠟燭等供品。